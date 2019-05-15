Rektör Çomaklı öğrencilerle iftar sofrasına buluştu

Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla, üniversitede geçen yıl ilk defa kurulan iftar çadırı, bu yıl da öğrencilere hizmet etmeye devam ediyor.

2019 Ramazanında, iftar çadırının yanı sıra merkezi öğrenci yemekhanesini de devreye sokan Atatürk Üniversitesi, bünyesinde örgün eğitim gören 80 bin öğrencisine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriyor.

Merkezi yemekhane ile önünde kurulan iftar çadırını ziyaret eden ve iftar saatine kadar öğrencilerle sohbet eden Rektör Çomaklı, öğrencilerin sorunlarını, görüş ve isteklerini dinledi. Yapılan her hizmetin öğrenciler için gerçekleştiğini belirten Çomaklı, ezanın okunmasıyla birlikte iftarını öğrencilerle birlikte açtı.

Atatürk Üniversitesinin iftar çadırı uygulamasından memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, ikram edilen yemekleri de gayet lezzetli bulduklarını vurguladılar. Bu uygulamayı hayata ilk kez geçiren Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden gençler, Çomaklı ile aynı sofrada bulunmaktan mutlu olduklarını söylediler.

Ramazan Ayı'nın başta İslam âlemi ve Türk dünyası olmak üzere bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dileyen Rektör Çomaklı; sağlıklı, huzurlu, birlikte yaşanabilir, hizmeti kendine vizyon edinen, Atatürk Üniversitesinin gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılarda bulunan değerli öğrencilerle iftar yemeği vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rektör Çomaklı: “Bizim için emanet olduğunuzun farkındayız”

“Sosyal dayanışma ve yardımlaşma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı, sadece bedenimizi değil, gönlümüzü ve vicdanımızı da arındırmaya çalıştığımız bir aydır” diyen Rektör Çomaklı, insanların aralarındaki çekişmeleri, dargınlıkları, kırgınlıkları ortadan kaldırması, sevgi ve saygı ortamının oluşmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Çomaklı: “Güzel ülkemizde birlikte oluşturduğumuz toplumsal huzur ortamının, gelecek nesillere bırakılacak en önemli değer olduğuna inanıyor, bu mübarek ayın hem üniversitemizde hem de ülkemizde birliğin, beraberliğin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.

Üniversitemiz tarafından düzenlenen iftar yemeği uygulamasını geçen yıldan itibaren başlattık. Sizin, bizim için emanet olduğunuzun farkındayız. Bu sebeple yaşam alanlarınızın iyileştirilmesi hususunda elimizden geleni en iyi şekilde yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Bu güzel ortam için, güler yüzünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutlayarak, milletimiz, tüm İslam âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.