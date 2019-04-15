ŞEHİRDER 3. olağan genel kurulunu yaptı

olağan genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirledi.

Dernek merkezinde yapılan genel kurulda Vedat Eğilmez başkanlığa ikinci defa seçildi. Divan başkanlığını Erdal Barın, divan başkan yardımcılığını Abdullah Keleşoğlu ve divan kâtipliğini Ferda Sapansüren'in yaptığı genel kurulda Başkan Vedat Eğilmez derneğin üç yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra denetim kurulu üyesi Emine Sever tarafından derneğin denetim raporu okundu ve ibra edildi. Ardından Başkan Yardımcısı Mustafa Uğurlu tarafından tahmini bütçe değerlendirildi ve kabul edildi.

ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez derneğin faaliyetlerini anlattığı konuşmasında, şehir, kültür, sanat ve eğitim alanında bir okul gibi çalıştıklarını söyledi.

Eğilmez, Yakutiye Halk Eğitim Merkeziyle anlaşmalı olarak açılan Satranç, Etkili Okuma ve Yazma, Oyun Odası, Osmanlıca, Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma, Etkinlilerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi, Piyano, Ney, Bağlama, Diksiyon kurslarının yanında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Şehirder'e tevdi edilen Erzurum'da okuyan yabancı öğrencilere yönelik seminerleri yürüttüklerini dile getirdi. Şehrin problemlerine yönelik basın açıklamaları, günün anlam ve önemine binaen kişi ve kurum ziyaretleri ve onlara verilen teşekkür hediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının tertip ettiği toplantılarda derneğin temsili, toplumu bilgilendirmek maksatlı afiş ve broşür yayımları, şehre katkı sunanlara destek olmak maksadıyla seçilen kişi ve kurumlara verilen "Şehirder Altın Rozet Ödülleri", Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Dadaşlar Kitap Kafe projesinin yürütülmesi, çocuklara yönelik "Şehirder Yaz Okulu"nun yapılması, kitap fuarlarında Şehirder yayınlarının standının açılması, "Akasyalar Düş Oldu" kitabının yayımlanması, Yavuz Küçükalkan'la "Sinema Okumaları"nın yapılması, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yazarlık Akademisi'nin 2. döneminin yapılması, Ramazan Söyleşileri (Muammer Cindilli, Kamil Aydın, Orhan Deligöz, Mehmet Sekmen, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, M. Cevdet Orhan), Muammer Cindilli ile şehir sohbetleri, M.Emin Öz ile "Yakın Tarih Okumaları", Kanuni'nin Erzurum'a Gelişinin 482. Yıl Dönümü Programı; kültür, sanat ve edebiyat alanında imza günleri ve sohbet programları (İsmail Kara, Ali Ayçil, Cihan Aktaş, Arif Ay, Aykut Ertuğrul, Sadık Yemdi, Sadık Yalsızuçanlar, Çetin Alpagut, Zafer Acar, M. Akif Ertaş, Zeki Koçak, Rasim Cinisli, Nihat Kabanlı, Nafiz Kuran, Yıldız Akpolat, Nurullah Akçayır, Üzeyir İlbak, Hakan Hadi Kadıoğlu, Orhan Ceylan, Ali Sinan Bilgili, Yaşar Ertaş, Bahadır Gücüyeter, Şahin Torun, Muhammet Emin Metin, Muhammet Mağ), Sharih Shiwan ile "Mesnevi Okumaları"nın son üç yılda derneğin şehre değer katan faaliyetleri arasında olduğunu söyleyen Vedat Eğilmez konuşmasına bu çalışmalarda katkısı olan herkese gönülden teşekkür ederek son verdi.

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneğinin yapılan genel kurul sonrasında oluşan yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM (Asıl): Vedat Eğilmez, Mustafa Uğurlu, Murat Ertaş, Kadir Yaşar, Nurdan Efe.

YÖNETİM (Yedek): Şeyma Aladağ, Zeynep Polat, Furkan Namlı, Turabi Gürsoy, Betül Karakuş.

DENETİM KURULU (Asıl): Erdal Barın, Emine Sever, Ahmet Karakaş.

DENETİM KURULU (Yedek): Adem Altınok, Senanur Budak, Hanifi Karadağ.