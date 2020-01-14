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Şehrin paydaşları ile fikir alışverişleri devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'da faaliyet gösteren Derya Sosyal Yardımlaşma ve Gelişim Derneği ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Erzurum İl Temsilciliğini ziyaret ederek yöneticileriyle bir araya geldi.


Hafta sonlarını STK, sendika, vakıf ve dernekleri ziyaret ederek değerlendiren Rektör Çomaklı, bu hafta sonu da Derya Sosyal Yardımlaşma ve Gelişim Derneği ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Erzurum İl Temsilciliğinin misafiri oldu.


Derya Derneği Başkanı Ensar Koylu ve Türk-İş Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökçan, Rektör Çomaklı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, şehrin kalkınması için bu ve benzeri ziyaretleri oldukça önemli bulduklarını dile getirdiler. Koylu ve Gökçan, Atatürk Üniversitesinin projelerini ve yapılan bilimsel faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, eğitim ve kültürel anlamda gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür ettiler.


Ziyarette Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan ve hedeflerini anlatan Rektör Çomaklı, Üniversite-STK iş birliklerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.


Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite anlayışının zihinlere yerleşmesi için çıktığımız bu yolda STK, vakıflar, iş dünyası, dernekler vb. kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde başarı sağlayabiliriz. Bu kapsamda, şehrimizin gelişmesi ve tanıtılması açısından paydaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Bizlere destek veren vakıf ve dernek yöneticilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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