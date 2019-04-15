Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanattan Opseth'in ortasında müsait pozisyondaki Sunu çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ama bu topa savunma ayak koydu.
5. dakikada Manu ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Sehic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
22. dakikada Serginho'nun pasında Manu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vurdu top kalecide kaldı.
26. dakikada Sunu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eduok sert vurdu top üstten dışarı çıktı.
29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Kone kafayla vurdu, top yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Bokila'nın pasında topla buluşan Aykut sert vurdu top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kone kafayla vurdu. Müsait pozisyondaki Sunu topa vuramadı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Obertan, Taylan, Kone, Sunu, Eduok, Opseth
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, İbrahim, Tshabalala, Sefa, Scuk, Munsy, Samed, Rashad Muhammed
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Akhisarspor: Lukac, Cocolic, Zeki, Caner, Kadir, Rotman, Aykut, Güray, Manu, Serginho, Bokila
Yedekler: Fatih, Vrsajevic, Musa, Bilal, Barbosa, Eray, Onur, Hasan Ali, Ragattin, Cikalleshi
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Sarı Kart: Zeki (Akhisarspor)