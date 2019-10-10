İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi medresede tarih dersi

Fen Lisesi öğrencileri tarih dersini Çifte minareli medresede işledi.


Necmettin Erbakan Fen Lisesi gezi ve inceleme kulübü Okul Müdürü Osman Coşkun'un liderliğinde Tarih öğretmeni Harun Yavuz ile birlikte Erzurum'un 13, 14 ve 15. Yüzyıllarına ait olan Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve Yakutiye Medresesi ile 5. yüzyıldan itibaren kullanılan Erzurum Kalesi 'ne gezi düzenlendi.


Gezi öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda Erzurum'un tarihi şehir imarı stratejik ve iktisadi önemi vurgulandı. Öğretmenler tarafından eserlerin yapım teknikleri ve dönemin mimari üslubuyla ilişkilendirilmesi yapıldı, tarihi mekanların müzelerin muhafazası ile sahiplenilmesinin vatanı sahiplenmek olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.