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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri uyardı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Kurbanlık hayvan satışı yapılan ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri halkın bu tür olaylara maruz kalmalarını engellemek adına bilgilendirme ve broşür dağıtımı yaparken, vatandaşlara hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.


Vatandaşlar polis ekiplerine uygulamalarından dolayı teşekkür etti.

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