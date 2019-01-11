Vali Memiş, Mobbing ile Mücadele Derneği yönetimini ağırladı

4-10 Şubat Mobbing Farkındalığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan derneğin çalışmaları hakkında Vali Memiş'e bilgi verdi.

Mobbing ile Mücadele Derneği 2010 yılında Ankara'da kurulduğunu dile getiren Alcan, “Amacımız; onurlu çalışma hakkının korunması, deneyimli birikimli insan kaynağımız olan beşeri sermayemizin doğru kullanılması, çalışma barışının geliştirilmesi ve işyerlerinde verimliliğin artırılması için mobbing ile mücadele edilmesi, toplumda mobbing farkındalığının geliştirilmesi ve bilincin artırılmasıdır. Derneğimiz bu yıldan başlayarak “Mobbing Farkındalığı Haftası “olarak belirlenen 4-10 Şubat tarihleri arasında 22 temsilciliğimizin katılımıyla yurt genelinde, kamu kuruluşları, STK ve üniversitelerle işbirliği içerisinde panel, konferans, seminer, çalıştay v.b. etkinlikler düzenlenmesini; yerel, ulusal basın ve sosyal medya iletişim kanallarında konunun gündeme getirilmesini kararlaştırmıştır” diye konuştu.

Vali Okay Memiş ise, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek dernek çalışmalarına destek sözü verdi.