9 yıl geçti Mehmet Ali öğretmen hala kayıp

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Sekreteri Kemal Koçak, 2010 yılının 15 Mart'ında kaybolan arkadaşları için aynı soruyu 9 yıldır sorduklarını belirterek “Mehmet Ali arkadaşımıza ne oldu” diye bir kez daha sordu?

Eğitim Sen üyesi, Fen ve Teknoloji öğretmeni Mehmet Ali Örkmez'in, görev yapmakta olduğu Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolduğunu hatırlatan Koçak, “KESK - EĞİTİMSEN genel merkezleri ve şubemizin bütün girişimlerine, yapılan arama ve yürütülen soruşturmalara rağmen aradan geçen 9 yılda hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. Küçük bir ilçede herkesin bildiği, tanıdığı öğretmen Mehmet Ali'nin kaybolmasına ilişkin soruşturmada geçen bunca zamana karşın hiçbir ilerleme kaydedilmemesi ‘soruşturmaların titizlikle yapılmadığı hatta ihmal olduğu' düşüncesini akla getirmektedir. Olayın ilk günlerinde, sendikamız ve ailenin yakın takibi ve kamuoyu baskısı ile bölgede aramalar yapılmasına rağmen soruşturma derinleştirilmemiş ve ortaya atılan iddialara ve çelişkili ifadelere rağmen yürütülen soruşturma kısa süre sonra durdurulmuştur. Geçen 9 yıl içerisinde şehri yönetenler değişse de bizler sorularımızı yanıt alana kadar sormaya devam edeceğiz. Şimdi bir kez daha soruyoruz: Mehmet Ali Örkmez'e ne oldu? Eskişehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü soruşturmanın akıbetine dair kamuoyuna, ailesine ve sendikamıza açıklama yapmalıdır. Mehmet Ali'nin kaybolması normal bir kayıp vakası olarak değerlendirilemez. Bir kamu görevlisinin görev yaptığı ilçede kaybolması ve 9 yıldır akıbetinden haber alınamaması bu şehrin yöneticileri için övünülecek bir durum olmasa gerek. Öğretmen Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin belirlenmesi, her ne yaşanmışsa olayın açığa çıkarılması varsa sorumluların bulunması devletin sorumluluğundadır. Eskişehir için, kara bir leke olan bu olaya yeterince ilgi gösterilmemiş ve sahip çıkılmamıştır. Olayda sorumluluğu veya ihmali olanlar şunu bilsinler ki, Mehmet Ali bu şehrin belleğinden silinmeyecektir. Mehmet Ali'nin öğretmen arkadaşları, öğrencileri, Mihalgazi ve Eskişehir halkı bu olayı unutmayacak unutturmayacaktır.

Eğitim Sen olarak arkadaşımızı asla unutmayacağız ve ‘Kayıp Öğretmen' olarak kalmasına izin vermeyeceğiz. Buradan bir kez daha başta yerel basın olmak üzere tüm Eskişehir kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Mehmet Ali hafızamızdan bir an olsun çıkmadı ve çıkmayacak. Aradan kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Ali'yi unutturmamak ve adını bu şehirde yaşatmak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz“ diye belirtti.