Anadolu Üniversitesi öğrencileri için ders çalışma etkinliği

Sınav haftası boyunca Öğrenci Merkezi salon 1071' de toplanan Anadolu öğrenciler ara sınavlara hazırlanıyorlar.

İlk etapta Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü üyeleri için başlayan etkinlik, çok talep gelmesinin ardından Anadolu Üniversitesi'nin tüm öğrencilerine kapılarını açtı. Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü Başkanı Necmettin Yüşen, sınav haftasında kütüphanenin yoğunluğu sebebiyle öğrencilerin faydalanması için düzenledikleri etkinlikle ilgili “Kütüphanemiz ne kadar geniş olsa da ne yazık ki sınav haftasında çok fazla öğrencimize yer bulamıyoruz. Biz de kendi üyelerimizi bu dertten kurtarmak için öğrenci merkezi bünyesinde bulunan ve öğrenci koordinatörlüğümüze bağlı olan bu salonlardan birini tahsis ettik. Çok talep gelince de bu etkinliği tüm öğrencilere yönelik yaptık. Öğrencileri kütüphanede yer bulma derdinden kurtarmak için ders çalışma etkinliğini planladık. Vize haftası boyunca kütüphanede yer bulma sorunu yaşamak istemeyen tüm arkadaşlarımız buraya gelerek burada derslerine çalışabilirler” dedi.

Öğrencilerin taleplerinin çok yoğun olduğunu söyleyen Yüşen, finallerde de bu etkinliği devam ettirip geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. Necmettin Yüşen şöyle konuştu:

“Sadece kendi kulüp üyelerimizden değil kütüphanenin yoğunluğundan bunalan bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Çay ikramımız da var. Bu salon dolar diye düşünmesinler buna alternatif olarak diğer salonları da biz kendi üzerimize tahsis ettik. Bu salonun dolması halinde diğer salonları da öğrencilerin kullanımına açacağız. ”