İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan Kurban Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Fuat Erdal, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Erdal, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kurban Bayramı, insanlar arasında gönül köprüsünün kurulması, dargınlıkların son bularak muhabbet ve merhametin tüm topluma yayılmasıdır. Kurban bayramı, dayanışma ve cömertliktir, bolluk ve berekettir. Bu kutlu Bayram, yakınlaşma, kenetlenebilme, tek yürek olabilme ve içsel muhasebe zamanıdır, kucaklaşma günüdür. Bayramın manevi iklimiyle dargınlıklar son bulur, genciyle yaşlısıyla, fakiriyle zenginiyle herkesin yüzü güler. Bu mehabetli zamanda, paylaşmanın anlamı, birlik ve beraberliğin güzelliği herkesçe çok daha iyi idrak edilir. Bu vesileyle, Anadolu Üniversitesi ailesinin bütün fertlerinin, Eskişehirimiz ve tüm milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Kurban Bayramının aziz milletimiz ve bütün İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ederek hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhuyla nice bayramlar yaşamamızı temenni ediyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.