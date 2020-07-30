Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan Kurban Bayramı mesajı

Dr. Fuat Erdal, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Erdal, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, insanlar arasında gönül köprüsünün kurulması, dargınlıkların son bularak muhabbet ve merhametin tüm topluma yayılmasıdır. Kurban bayramı, dayanışma ve cömertliktir, bolluk ve berekettir. Bu kutlu Bayram, yakınlaşma, kenetlenebilme, tek yürek olabilme ve içsel muhasebe zamanıdır, kucaklaşma günüdür. Bayramın manevi iklimiyle dargınlıklar son bulur, genciyle yaşlısıyla, fakiriyle zenginiyle herkesin yüzü güler. Bu mehabetli zamanda, paylaşmanın anlamı, birlik ve beraberliğin güzelliği herkesçe çok daha iyi idrak edilir. Bu vesileyle, Anadolu Üniversitesi ailesinin bütün fertlerinin, Eskişehirimiz ve tüm milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Kurban Bayramının aziz milletimiz ve bütün İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ederek hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhuyla nice bayramlar yaşamamızı temenni ediyorum."