Anadolu Üniversitesi'nden matematik öğretmenlerine tam destek

Anadolu Üniversitesi'nin matematik öğretmenlerine yönelik olarak başlattığı ve toplamda 24 ay süren “Web Tabanlı Eğitim Portalı MEGEDEP” projesinde sona gelindi.

Anadolu Üniversitesi, TÜBİTAK destekli SOBAG 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü “Öğrenme Yörüngeleri Yoluyla Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerinin Web Tabanlı Sistemle Desteklenmesi” başlığı altında yürüttüğü proje tamamlandı. Planlanan 24 aylık sürecin sonuna gelinmesiyle proje çıktılarının ele alındığı kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Tanışlı'nın yürütücülüğünde sürdürülen proje kapsamında matematik öğretmenlerinin teknik veya sosyal herhangi bir engele takılmadan kendilerini profesyonel anlamda sürekli geliştirmeleri için Web tabanlı bir eğitim portalının kurulması amaçlandı. Bu doğrultuda kurulan portal sistemine toplam 42 matematik öğretmeni katıldı. Öğrencilerin bir konuyu kavramada en verimli süreci geçirebilmesi için öğrenme yönergesi araştırmasının merkeze alındığı projede, matematik öğrenme ve öğretme süreçlerinde yönerge çalışmasının öneminin ortaya konduğu açıklandı. Katılımcı öğretmenlerin sahip olduğu pedagojik kavramlarda amaçlanan doğrultuda değişim ve gelişim gözlendiği belirtilirken uygulamaların öğrenciler üzerinde de olumlu etki bıraktığı bilgisi de proje çıktıları arasında yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen proje kapanış toplantısına Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da katıldı. Proje araştırmacıları Doç. Dr. Nilüfer Köse, Doç. Dr. Melih Turğut, Dr. Faik Camci ile çok sayıda matematik öğretmeni de salondaki yerini aldı. Kapanış toplantısının ardından düzenlenen kokteyl ile etkinlik sona erdi.