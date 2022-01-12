ARSEM Kış Dönemi eğitimleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun koordinasyonunda yüz yüze gerçekleştirilecek olan Kış Dönemi eğitimlerinin ilk ayağı 29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, ikinci ayağı ise 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde yürütülecek.

Kış Dönemi eğitimleri kapsamında; uygulamalı panel veri ve zaman serisi analizleri gibi metodolojik araçların teorik zeminlerinin uygulamalarla zenginleştirdiği derslerin yansıra R, SPSS ve PYTHON gibi programların tanıtıldığı dersler de yer alıyor. Bu kapsamda verilecek eğitim programları ile ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ARSEM kış eğitimleri bünyesinde bulunan derslerin gerek lisansüstü öğrencileri gerek araştırma görevlileri ve gerekse de öğretim üyelerinin nitelikli akademik yayınlar geliştirmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi amfileri ve BIST-LAB'ın da, 29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seminerin programı ayrıca duyurulacak.