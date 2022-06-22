Balıkdamı fotoğraf tutkunlarını hayran bırakıyor

Balıkdamı Sulak Alanı'nda birbirinden güzel fotoğraflar çekip paylaşan amatör fotoğrafçı Furkan Adıgüzel, “Buraya ilk defa geldim ve tanık olduğum bu muhteşem manzaradan inanılmaz bir şekilde etkilendim” dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan “Balıkdamı”, Türkiye'nin her yerinden fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor. Yeşilliğin içerisinde kalan göletleri ve sazlıklarıyla beraber bin bir çeşit kuş türünü de barındıran Balıkdamı Sulak Alanı, doğaseverler tarafından da uğrak bir bölge olma özelliğini koruyor.

Çektiği fotoğrafları İHA ile paylaşan amatör fotoğrafçı Furkan Adıgüzel, “Balıkdamı'na ilk defa gittim ve tanık olduğum bu muhteşem manzaradan inanılmaz bir şekilde etkilendim” dedi.