Başkan Ataç, engelli dernekleri iftar yemeğine katıldı

Ahmet Ataç, düzenlenen iftar yemeğinde Eskişehir'de faaliyet gösteren engelli dernekleri ile bir araya gelirken; “Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Tepebaşı büyük bir aile ve sizler de bu ailenin en önemli fertleri arasındasınız” dedi.

Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren engelli derneklerinin temsilcisi ve üyeleri ile iftar programında bir araya geldi.

Altınsaray Davet Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, Damla Özgereksinimliler Derneği Başkanı Emel Kapanoğlu, Eskişehir Görme Engelliler Derneği Başkanı Mutlu Yıldız, Eskişehir Umudun Çocukları Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Gülcan Soylu, Sessiz Meleklerin Sesi Derneği Başkanı Berrin Çakır ve Eskişehir Bedensel Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Saygı ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Burada engelli bireyler adına bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, “Bugün Tepebaşı Belediye Başkanımızın konuğu olarak yine bir aradayız. Kendisi bizleri hiçbir zaman unutmuyor, daima yanımızda. Üstelik sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın 365 günü destekçimiz. Tepebaşı Belediyesi, Ahmet Ataç'ın başkanlığında engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile Türkiye'ye örnek oluyor. Eskişehir'de yaşadığımız için çok şanslıyız. Bizler, sadaka topluluğu değiliz. Gökkuşağı Kafeler, Engelliler Montaj Atölyesi, fabrikalarda istihdam edilen gençlerimiz gibi çalışmalar ile çok mutluyuz. Bu çalışmaları ve bizlere destek olan projeleri için Başkanımız Ahmet Ataç'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de konuşmasında, “Ramazan ayında hepimizi birleştiren ve kardeşliğimizi pekiştiren Ahmet Başkan'a bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Sevgiyle, dostlukla, dayanışma ile aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Bunu yani her türlü engelin nasıl aşıldığını, Eskişehir'de sizlerin arasında çok iyi görmüş biri olarak aranızda olmaktan mutluyum. Sizler ile yılın her günü bir araya geliyoruz ve bu birlikteliğin sağlanmasında Ahmet Ataç Başkanımızın payı çok büyük. Eskişehir'de belediye başkanlarımız her zaman sizlerin yanında. Ramazan ayınızı kutluyorum, hepinize güzel günler diliyorum” diye konuştu.

Ahmet Ataç ise “Hem Ramazan ayı hem de Engelliler Haftası'nda bir arada olmamız çok güzel. 2009'dan bu yana devam eden yakın ve samimi ilişkilerimiz 5 yıl daha devam edecek, bu büyük bir mutluluk kaynağı. Sizlerle bir araya geldiğimiz zamanlarda çok huzur buluyorum, bu sebeple sık sık bir araya geliyoruz. Aramızdaki sevgi ve saygı bağlarının karşılıklı olduğunu biliyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Tepebaşı büyük bir aile ve sizler de bu ailenin en önemli fertleri arasındasınız. Ramazan ayınızı ve haftanızı kutluyorum. Birlikteliğimiz bozulmasın, yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan dernek yetkilileri ve üyeleri de Başkan Ataç'a desteklerinden ve düzenlenen programdan dolayı teşekkür etti.