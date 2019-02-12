Başkan Kazım Kurt: “Örgütlenme özgürlüğünü ve sendikal hakları sonuna kadar savunacağız”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Türk-İş) ziyaret etti.

Türk Metal İş Sendikası'nda gerçekleşen ziyarete Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi ve Türk Metal İş Şube Başkan Orhan Demir ile Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanları ve yöneticileri katıldı. Sendika başkanları ve yöneticileri ile örgütlenme özgürlüğünden, sendikal haklara ve taşeron işçilerin sendikalaşma sürecine kadar birçok konuda sohbet eden Başkan Kurt, “Taşeron işçilerin sendikalaşmasını sağlayan benim” dedi.

Konuşmasında, tercihlerin siyasi duruşa göre değiştiğini söyleyen Başkan Kurt, sosyal demokrat mantığın üretimden yana olduğunu belirtti. Üreten ekonomi ve üreten emekten yana olduklarını ifade eden Başkan Kurt, emeği en yüce değer olarak kabul ettiklerinin altını çizdi. Bunu lafta değil, özde kabul ettiklerini vurgulayan Başkan Kurt, “2014'de belediye seçiminden önce, ben belediye başkanı olursam Odunpazarı Belediyesi'nde sendikası kimse kalmayacak dedim. Yapamazsın dediler, yaptık. Şuanda Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan sendikasız işçi yok. Sendikal örgütlenmeyi teşvik eden, sendikal örgütlenmeyi esas alan bir anlayıştan geldik. Benden önce de belediye ve işçiler vardı, ama taşeron işçi sendikalaşamaz diye bir anlayış vardı. Onu da kanun zannediyorlar. Ne sendika yönetimi be de belediye yönetimi üye yapmaya çalışıyordu. Ben seçildikten sonra 2 içinde bütün taşeron işçiler sendikalı oldu. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan taşeron işçiler sendikalı oldu, ardından Tepebaşı ve sonrasında da tüm Türkiye'deki taşeron işçiler sendikalı oldu. Taşeron işçilerin sendikalaşmasını sağlayan benim” dedi.

Örgütlenme özgürlüğünü, sendikal hakları sonuna kadar savunacaklarının altını çizen Başkan Kurt, başka türlü Türkiye'nin düzene giremeyeceğini ifade etti. Emeği ile geçinenlerin ülke yönetiminde söz sahibi olmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, “Onunda yolu güçlü sendikadan, Türk-İş'ten geçer. Türk-İş güçlü olursa bu işler düzene girer. Türk-İş'in sokakta bir karşılığı var, ama mevcut iktidar ve onların belediyeleri Türk-İş'i silmeye çalışıyor. Eskişehir'de AKP'li belediyelerin tamamında Türk-İş'i düşürmeye çalışıyorlar. Yandaş sendikaları getiriyorlar. Yandaş sendika geldiğinde de işveren ne derse o olacak. Böyle olmamalı. Hak, hukuk, adalet diye 500 kilometre yürüyen, tüzüğünde emek en yüce değerdir yazan bir partin mensubuyum ben. O zaman buna uygun davranmalıyız. Şuan Odunpazarı Belediyesi'nde en düşük ücret 2 bin 200 Türk Lirası. Bizden önce işçiler, maaşlarını düzenli alamıyordu. Hatta ben milletvekili iken, bu konuda soru önergesi verdim. Biz yönetime geldikten sonra aksama olmadı, işçiler maaşlarını zamanında alıyor” diye konuştu.