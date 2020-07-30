Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın bayram mesajı

Mesajında korona virüs tedbirlerine ve trafik kurallarına dikkat çeken Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Bu bayramda her zamankinden daha çok yardımlaşmanın eşsiz huzuruna varmalı, ihtiyacı olana yardım eli uzatmalıyız. Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Korona virüs insanların sadece sağlığını bozmakla kalmamış, ekonomiyi sıkıntıya sokmuş, işveren ve çalışanlarımızı maddi kayıplara sürüklemiştir. Bu yüzden ihtiyacı olana yardım eli uzatmalı, öksüzleri, yetimleri ve kimsesizleri unutmamalıyız. Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve dikkatli araç kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bizler bu bayramı mümkün olduğunca evlerimizde geçirip, sosyal mesafe kurallarına uyarak sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumalıyız. Vatanımız uğruna mücadele eden güvenlik güçlerimiz, evlerinde şifa bekleyen hastalarımız ve Turan coğrafyasında zulüm gören soydaşlarımızı dualarımızda eksik etmeyelim. Allah yolunda kesilen kurbanlarımızın kabul olması, Türk İslam Alemine hayırlar getirmesini dileyerek, herkesin sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni eder, selam ve saygılarımı sunarım. Kurban Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.