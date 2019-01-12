Danimarka mutfağının Türk şefi

Danimarka'da aşçılık eğitimi alan ve ‘MasterChef' ödülü kazanan Umut Sakarya, hayatını konu alan bir belgesel için memleketi olan Eskişehir'de yıllardır görüşmediği babasıyla bir araya geldi.

Doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Eskişehir'den 13 yaşında ayrılan Umut Sakarya, gittiği Danimarka'da aşçılık eğitimleri almaya başladı. Yıllarca üzerinde çalıştığı Danimarka mutfağında ustalaşan Sakarya, ‘MasterChef' programında birinci oldu. Bu başarı hikayesinin ardından iki tane restoran açan 28 yaşındaki şef, programdan sonra yoğun ilgi görmeye başladı.

Danimarkalı bir televizyon kanalından hayatını belgesel yapma teklifi alan genç aşçı, program ekibini doğup büyüdüğü yere getirdi. Damak zevkinin nereden geldiğini merak ettikleri için belgesel çekimlerine Eskişehir'de devam ettiklerini dile getiren Sakarya, yıllardır görüşmediği babasıyla sürpriz bir şekilde buluştu.

"Bir Türk'ün bunu yapması onlar için de heyecan verici bir şey"

Kendisi hakkında belgesel yapılma nedeninin Danimarka mutfağını tekrar canlandırması olduğunu ifade eden Umut Şef, bir Türk olarak bunu gerçekleştirmesinin heyecan verici olduğunu söyledi. Kendisi için bu başarının gurur verici olduğunu sözlerine ekleyen Sakarya, "13 yaşından beri Danimarka'da yaşıyorum. Danimarka'da aşçılık eğitimi aldım ve ‘MasterChef' programını kazandım. Danimarka mutfağı üzerine 2 tane restoranım var. Benim hakkımda bir belgesel hazırlıyorlar o yüzden Eskişehir'e, doğduğum yere geldik. Türkiye'ye gelme fikri şöyle oldu; Benim restoranlarım hakkında uzun süredir çekim yapıyoruz. Evimde daha çok Türk ve Hint yemekleri yaptığım için konusu açıldı. Kahvaltı için Ayten Usta'yı tavsiye ettiler arkadaşlarım, orijinal yemekleri. Gerçekten de kaliteli güzel bir yer. Benim hakkımda belgesel yapmalarının nedeni ise Danimarka mutfağını ayağa kaldırmam. Bir Türk'ün bunu yapması onlar için de heyecan verici bir şey. Çünkü Türklere karşı bakış açıları değişiyor. Yemek kültürünü adapte ettiğiniz zaman insanları da anlamaya başlıyorsunuz ve ben bunu başardığım için onlar da beni anlamaya çalışıyor. Bu benim için çok gurur verici bir şey” ifadelerini kullandı.

"Baba olarak gurur duyuyorum"

Bangladeş'te yaşayan ve oğluyla buluşmak için 4 günlüğüne Türkiye'ye döndüğünü ifade eden baba Hikmet Sakarya, "Ben de Bangladeş'te yaşıyorum. Sırf oğlumu görmek için 4 günlüğüne Bangladeş'ten buraya geldim. Gerçekten çok gurur verici bir olay. Yazın tatile gittiğimizde Danimarkalı vatandaşların Umut'u görüp ilgi gösterdiğinde ben de gurur duyuyorum bir baba olarak" dedi.

"Başarının arkasındaki hikayeyi öğrenmek için geldik"

Umut Şefin birkaç yıldır ailesiyle görüşmediğini bildiklerini ve hikayeye onu da dahil etmek istediklerini söyleyen televizyon programcısı Nails Stangard, Türkiye'de başarılı bir çekim gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ayrıca Umut Şefin Danimarka'daki restoranından Türk kültürüne aşina olduğunu sözlerine ekleyen Stangard, "Umut şefin birkaç yıldır babasıyla görüşmediğini biliyorduk. Bunun arkasındaki hikayeyi öğrenmek için geldik. Ayrıca Türk yemekleri çok beğendik, çok farklı lezzetler var. Daha önce Danimarka'da Türk kahvaltısı yaptım fakat bu kadar güzellikte değildi. Gerçek bir Türk kahvaltısı yaptığım için mutluyum. Umut Şefin Danimarka'daki restoranının gerek yemeklerinde gerek iç dizaynında Türk kültürü fark edilebiliyor" şeklinde konuştu.