Emeç ve Erkek, Kent Kültür Söyleşilerinin konuğu oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Kent Kültür Söyleşileri, zoom platformu üzerinden online olarak devam ediyor. Etkinliğin bu ayki konuğu sevilen şair ve gazeteci Rahmi Emeç ile yazar Hasan Erkek oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent Kültür Söyleşileri, sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı “Eskişehir'in Rüzgarıyla” adlı söyleşi, Erkek'in “Çocuk Değildik Çocukluğumuz” adlı şiirini okumasıyla başladı. Daha sonra Erkek'in son olarak kaleme aldığı “Lal Destan” adlı kitabı ve şiirleri üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Şair ve gazeteci Rahmi Emeç de, Eskişehir'deki gazetecilik, şiirleri ve denemeleri üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Ardından da Emeç'in son yayınlanan “Çekirdek Zaman Durakları” adlı kitabından Ergülen ve Emeç kesitler okudu.

Katılımcılar, Kent Kültür Söyleşilerinin bu ayki etkinliğinde; Ergülen, Erkek ve Emeç'in kültürel yaşam, edebiyat, şiir ve gazetecilik konuları üzerine yaptıkları keyifli sohbeti de dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik, Ergülen tarafından Rahmi Emeç'in Gezi Parkı olayları sırasında darp edilmesi sonucunda yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz için kaleme aldığı “Ali İsmail Bizim En Acılı Evimizdir” şiirini okumasıyla sona erdi.