Engelli öğrencilerle polis bir arada

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Eskişehir Sakatlar Derneği Şubesi ziyaret ederek engelli vatandaşların sorunlarını dinleyen ekipler, sadece bir gün değil 365 gün yanlarında olduklarını, her türlü destek ve hizmete devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca, 3-6 Aralık tarihlerinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü, Ihlamurkent mahallesinde bulunan TFF Özel Eğitim Anaokulu ile Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunda 165 öğrencinin katılımıyla "Karagözün Polisle Tanışması" gölge oyunu etkinliği gerçekleştirildi. Sahnelenen oyun sırasında polislik mesleğinin tanıtılması, polisle iletişiminin artırılması, engellilerin toplumun bir parçası olduğu anlatıldı. Bununla birlikte emniyet personelleri, trafik kuralları, toplu taşıma araçlarında ve tanımadıkları kişilere karşı tutum, davranışlarında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgilendirici çalışmalar yaparak öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.