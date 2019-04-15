“Eski Müzik Atölyesi” konseri

Konser, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Amfi Tiyatro'da sahnelendi. Kemanda Doç. Hale Basmacıoğlu'nun, viyolonselde Öğr. Gör. Nur Ayday'ın ve klavsende Doç. Burak Basmacıoğlu'nun yer aldığı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ağırlıkla 17. ve 18. yüzyıl Avrupa müziğiyle ilgili çalışmalar yapan Eski Müzik Atölyesi topluluğunun temel amacı, eserleri yazıldıkları dönemin anlayış ve geleneğine uygun, otantik bir yaklaşımla yorumlamak. Topluluğun bir diğer amacı ise bu yaklaşımın detaylarının açıklamalı konserler ve çalıştaylarla dinleyiciler, öğrenciler ve müzisyenlerle paylaşılması.

Bu amaçlar doğrultusunda Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen konserde; Dario Castello'dan “Sonate concertate in stil moderno, libro secondo, No.2”, Georg Philipp Telemann'dan “Sonate Metodiche Op. 13 No.1”, Arcangelo Corelli'den “Sonate a violino e violene a cimbalo Op.5 No.5”, Jacques Duphly'den “Troisieme Livre de Pieces de clavecin”, Jean-Joseph Cassanea de Mondonville'den “Les sons harmoniques Op4, Sonates a Violon seul avec la Basse Continue No.4, II. Aria - Gracioso” ve Michel Corrette'den “Les Amusemens d'Apollon chez le Roi Admete Op.25 No.4” eserleri dinleyenlerin beğenisine sunuldu.