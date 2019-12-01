Eskişehir sinema ile buluştu

Tepebaşı Belediyesinin Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği ile birlikte düzenlediği Eskişehir Sinema Günleri, kent halkı ile sinemanın ustalarını buluşturdu. 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında birçok özel filmin gösterimi ve söyleşi programı gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi ve Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneğinin birlikte hazırladığı Katadrom Art Colony ise, Yaşam Köyü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, sinema sanatçıları Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Uğur Polat, yönetmenler, çok sayıda sinema emekçisi ve sinemasever katıldı. Katadrom Art Colony'nin açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında davetliler, 22 Mayıs'ta hayatını kaybeden sinema ustası Yavuz Özkan'a adanan “Yavuz Özkan Film Seçkisi ve Sergisi” etkinlik alanını gezdi.

“Bütün şehirlere örnek olsun”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, açılış töreninde yaptığı konuşmada Katadrom Art Colony'nin içinde yer aldığı Yaşam Köyü hakkında bilgiler verdi. Ataç, “Gerçekten güzel bir mekan kazandık. Yaşam Köyü'nü kısaca anlatayım; 30 dönüm üzerinde 57 tane iki katlı villadan oluşuyor. TOKİ buraya inşaatları yaparken kat karşılığı arsalarımızı kullanmış, karşılığında bu villaları bize verdiler. Satmayı hiç düşünmedik. Alzheimer merkezi hedefim vardı, onu gerçekleştirdik. Montaj atölyemiz var, orada organize sanayiden gelen de monte parçaları birleştiriyorlar. 4 senede 4 milyon adet montaj yaptılar. İnsana değer verince karşılığını alıyorsunuz. Burada bir kreşimiz, ilkokulumuz, fizyoterapi merkezimiz, sağlıklı yaşlılarımız, belde evimiz, aile hekimimiz ve Tepebaşı Belediyesinin dev bir kadrosu var. Bu alan, 2014'te Avrupa Komisyonu'nun açmış olduğu REMOURBAN projesiyle akıllı şehir haline geldi 5 milyon euro ile. Koca koca belediyeler varken, Tepebaşı Belediyesi küçük bir belediye olarak bu projeyi kazandı. O kadar çok bileşen var ki; şuanda dünyada eşi benzeri yok. Geçtiğimiz Eylül ayında Etiyopya'da yaptığımız projeleri anlattık ve Küresel Model Başarı Ödülü aldık. Ödül ödülü, proje projeyi tetikliyor. Burası da bir sanat noktası. Sanatla Alzheimer hastalarını buluşturacağız. Genç sinemacılara kapılar açılacak, proje, yönetmenlik, kamera kullanımına kadar birçok konuda hizmetler verilecek. Türkiye'de gerçekten çok ciddi sanatçılarımız var. Sanatçılarımız zaman zaman mentorluk yapacak. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük dileğim; buralar bütün şehirlere örnek olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç, daha sonra konuk sanatçılar Aslantuğ ve Polat'a Devrim arabasının camdan birer figürünü armağan etti. Gece, yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı “Yengeç Sepeti” filminin gösterimi ile sona erdi.