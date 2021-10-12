İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir depoda arama yapıldı. Depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.