Eskişehir'de intihar girişimi

Eskişehir'de bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polisin ikna çalışmaları sonrası kurtarılırken, olay esnasında çevredeki birçok kişinin fotoğraf ve video çekme çabası, bir görevlinin de umursamaz şekilde bina girişini temizleme çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

İsminin Ahmet E. olduğu öğrenilen bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple İki Eylül Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Sabah 10.45 sularında binanın otopark bölümüne çıkan vatandaş, en üst kattaki açık beton bölüm üzerine çıktı. Durumun fark edilip ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde binanın altına branda gererek muhtemel bir düşmeye karşı önlemini aldı. Eskişehir'in en yoğun olduğu tramvay güzergâhı üzerinde bulunan intihar girişimine karşı polis ekipleri, yoğun şekilde biriken kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Polis ekiplerinin uzun ikna çabalarının ardından Ahmet E. isimli vatandaş ikna edildi ve ekiplerin yardımıyla balkondan indirildi.

Vatandaş polis merkezine götürülürken, olay sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarını çıkartarak fotoğraf ve video çekme çabasında olurken, bir görevlinin umursamaz şekilde intihar girişiminde bulunulan bina girişini temizleme çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.