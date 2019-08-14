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Eskişehir'deki yangın kontrol altında

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve yaklaşık 30 hektarda etkili olan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.


Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi'ndeki İni Dağında bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 16 arazöz, 7 iş makinesi ve 150 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 16 saat süren ve 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.


Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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