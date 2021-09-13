İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirli sanatçısı Kalınbacak, ‘Gönül Dağı' dizisinde rol aldı

Eskisehirli rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun TRT’1 kanalında yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar ilçesinde yapılmakta olan ‘Gönül Dağı’ dizisinde rol aldı.

Eskisehirli rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT'1 kanalında yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar ilçesinde yapılmakta olan ‘Gönül Dağı' dizisinde rol aldı.


Sanatçısı Kalınbacak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'TRT'1 de yayınlanan ‘'Gönül Dağı' dizisinde, çeşitli rollerde oyuncu olarak görev aldım. Ayrıca, Yunus Emre köyünde; cenaze evi sahnesinde kostümümü giyerek rol aldım. Kendimi geliştirmek için daha önce Ayşen Gruda'dan tiyatro dersi ve Nejmi Aykar'dan ise drama dersi aldım. Oyunculukta yabancı değilim. Bu kaliteli, aile dizisinde yer almak, muhteşem bir duygu. Çok mutlu ve gururluyum'' dedi.

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