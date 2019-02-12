Eskişehirspor lidere bileniyor

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor, pazartesi günü Yücel İldiz ile çıkış yakalayan ve ligin liderlik koltuğunda oturan Denizlispor ile karşılaşacak. Bu kapsamdan siyah kırmızılı ekip, ligde çıktığı son 13 maçını da kaybetmeyen Denizlispor'u eli boş göndermek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah kırmızılı ekipte bugün verilen 1 günlük iznin ardından Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde salonda gerçekleşen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon testleri yapıldı.