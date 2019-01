Eskişehirspor'da dağılma süreci başladı

Eskişehirspor'da icra kurulu üyeleri tarafından düzenlenen basın toplantısında ertelenen kongre öncesinde Eskişehirspor Tribün Lideri Murat Diri, yönetimin belirlenmediği takdirde kulübün kayyuma gideceğini söyledi.

Eskişehirspor'da yönetimdeki belirsizlik devam ediyor. Kulüp geçici icra kurulu üyeleri Vali Hanifi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında son kez çağrıda bulundu. 18 Ocak'ta yapılacak kongrede yönetimin belirlenememesi durumunda kulübün kayyuma gideceğini aktaran üyeler, şehrin ileri gelenlerinin biran önce Eskişehirspor'a sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

"Eskişehirspor'da dağılma süreci başlamıştır"

Konuyla ilgi açıklama yapan Eskişehirspor Tribün Lideri Murat Diri, dağılma sürecinin başladığını belirterek, "18 Ocak'ta yapılacak olan Eskişehirspor'umuzun olağanüstü kongresinde aday bulunmaması durumunda Eskişehirspor kayyuma devredilecektir. Muhtemel sonuçta şuan itibariyle kayyum olarak görülmektedir. Eskişehirspor alt liglere düşerse herkesin alacağının bir kuruşunu dahi alamayacağının bilinmesini isteriz. Bu ligde bile milyonların telaffuz edildiği bir noktada Eskişehirspor'un can çekiştiği, yaşamakta zorlandığı bir ortamdayız. Eskişehirspor'un küme düşmesi durumunda alt liglerde hiçbir geliri olmadan mücadele edeceğini ancak biz Eskişehirspor taraftarlarının da mücadeleden asla vazgeçmeyeceğinin bilmesini de isteriz. Bizler bu imzaları biran önce toplayıp bir yönetim kurulu oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde Eskişehirspor'da şu an itibariyle kaptanımız Semih'in dahi sözleşmesi alacaklarından dolayı fes olmuş ve şu an başka takımlarla görüşmek üzeredir. Dağılma süreci başlamıştır. Buradan alacakları olan arkadaşlarımızın hepsine tekrar söylüyoruz. Sizler Mesut Hoşcan'a, Halil Ünal'a veya bir başka kişiye kızmış olabilirsiniz ama bizler her dönem sizin arkanızda olduk. Bu bağlamda hepsinden bir kere daha şapkalarını önlerine koymalarını ve şahıslara olan kızgınlıklarını bir kenara bırakıp Eskişehirspor için düşünmelerini ve verecekleri her imzanın kendilerine ileri seviyelerde paralarını kuruşu kuruşuna ödeyeceğimizin herkesin emin olmasını, bunu Eskişehirspor taraftarı olarak bizler söz veriyoruz. Takipçisi de olacağız. 18 Ocak'ta bir liste çıkmaması durumunda kulüp kayyuma devredilip tavsiyesi başlayacaktır. Bundan kimse vebal sahibi olmaması için herkesi imza vermeye davet ediyoruz" dedi.