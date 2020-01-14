ESOGÜ Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Derviş Öztürk 'Hippoterapi'yi anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem'de bu hafta Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Derviş Öztürk “Hippoterapi”yi anlattı.

Dünyada 365 at ırkının olduğunu belirten Öğr. Gör. Dr. Derviş Öztürk bu atlarla ilgili sınıflandırmanın insanın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini söyledi. Sanayinin gelişmesi ile birlikte kullanım alanları değişse de atlara olan ilgilinin arttığına dikkat çeken Öğr. Gör. Dr. Derviş Öztürk, at yarışlarının yaygınlaşmasından ve son dönemlerde sağlık alanında atların sıklıkla kullanılmasından bahsetti. Atların çok boyutlu hareketlerini kullanan alternatif bir tedavi yöntemi olan hippoterapinin tarihsel gelişimini anlatan Öğr. Gör. Dr. Derviş Öztürk, hippoterapinin ilk olarak Romalılar ve Yunanlılar tarafından kullanılmaya başlandığını 1950'li yıllarda ise Avrupa'da kullanıldığını belitti.

Hippoterapinin özünde atla olan ilişki olduğunu belirten Öztürk, atın vücut ısısının ve ritmik hareketlerinin insan üzerinde nöromotor ve psikososyal etkileri olduğunu kaydetti. Öğr. Gör. Dr. Derviş Öztürk, hippoterapinin çocuklarda ve bedensel ya da zihinsel engelli bireylerde alternatif bir iyileştirme yöntemi olarak kullanıldığını ifade etti. Atla olan etkileşimin tıp doktoru ve fizyoterapist gözetiminde olması durumunda hippoterapi gerçekleşeceğini belirten Öğr. Gör. Dr. Derviş Öztürk, aksi durumda atlı terapötik binicilik faaliyeti olacağına dikkat çekti. Hippoterapinin çocuk veya engelli bireyde duyma, konuşma, bilinçlenme becerilerini, kas faaliyetlerini arttırdığını; psikolojik olarak kendine güven duygusunu geliştirdiğinin belirtti.