ESOGÜ'de Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı" düzenlendi.

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla düzenlenen çalıştaya Üniversite Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'nin yanı sıra ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Eskişehir 112 İl Ambülans Servisi çalışanları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Türkiye'nin acil servis konusunda gerek ulaşım süreleri bakımından gerekse müdahale yeterlilikleri bakımından örnek ülkelerden birisi olduğunu belirtti. Eskişehir İl Ambülans Sevisi Başhekimliği tarafından toplumun 112 acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl başlatılan "Bir nefes kadar acil mi?" kampanyasından bahseden Doç. Dr. Uğur Bilge, 112 acil çağrı merkezine gelen asılsız çağrıların yol açtığı sorunlara dikkat çekti.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise acil serviste ve 112 ambülans servisinde çalışan tüm sağlık personelinin ne kadar zor ve şanlı bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti. Tüm 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının yoğun baskı ve stres altında, zamanla yarışarak hayat kurtarmak için çabaladığını belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, 112 ekibini büyük ve cefakâr bir sağlık ordusu olarak nitelendirerek fedakâr çalışmalarından ötürü kendilerini takdir ettiğini belirtti.

Üç oturum şeklinde tüm gün süren çalıştayın ilk sunumunu "ESOGÜ Acil Sağlık Hizmetleri" başlıklı konuşmasıyla ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurdan Acar yaptı. Ardından "Eskişehir Kamu Hastanelerinde Acil Sağlık Hizmetleri" konulu sunumuyla Eskişehir Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Çanakçı ve "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi" konulu sunumuyla Eskişehir İl Ambülans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala konuşma yaptı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, "İnme ve Hastane Öncesi Acil ve Acillerde İnme Müdahalesi" konusunda, ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Evvah Karakılıç "Akut Miyokard İnfarktüsuü ve EKG" konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştay, acil çalışanlarının hazırladığı tiyatro oyununun sahnelenmesi ile sona erdi.