İhlas Haber Ajansı

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Eşyalar 3 gündür sokakta

Eskişehir’de sokağa atılan eski ev eşyaları 3 gündür kaldırılmayı bekliyor.

Eskişehir'de sokağa atılan eski ev eşyaları 3 gündür kaldırılmayı bekliyor.


Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesinde bulunan Nazif Yörükçü Sokakta kaldırımın üzerine gelişi güzel bırakılan ev eşyaları toplanmayı bekliyor. Üç gündür sokakta olan ve kaldırımı işgal eden eşyalar, oradan geçmek isteyen vatandaşları engelliyor. Kötü görüntü ve kokuya neden olan eşyalar, mahallenin tepkisine neden oldu. Mahalle halkı bırakılan eşyaların bir an önce kaldırılması konusunda yetkililerin müdahale etmesini bekliyor.

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