Mail Büyükerman ek hizmet binasında açılan “Gebelik Öncesi Danışmanlık Merkezi”, aile olmaya adım atmak isteyen bireylerin anne ve baba olurken olumsuz süreçler yaşamasının önüne geçmek için hizmet veriyor.

“Gebelik Öncesi Danışmanlık Merkezi”nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge merkezde yeni evlenen ve gebelik planlayan çiftlere, gebelikten önce sağlık durumu kontrolleri ve iyilik hallerinin artırılması öncelikli olarak planlandığını söyledi. Bilge, temel amaçlarının; yaklaşık 1 yıllık dönemde gebelik düşünen bayanlara, erkeklere gebelik öncesi danışmanlık hizmeti vererek, onların sağlıklı bir gebelik süreci yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Müdür Bilge, “Gebelik Öncesi Danışmanlık Merkezinde kilolu anne adaylarını kilo vermeye teşvik etmek, tansiyon, diyabet, anemi gibi bilmedikleri bir rahatsızlığı varsa bunların tanısı konularak uygun tedavi almalarının sağlandığını veya kullandığı ilaçlar eğer gebelik döneminde ona zarar verecekse bu zararı ortadan kaldırmak adına bu ilaçların kesilmesi, ya da var olan rahatsızlığını ilaçların gebelik öncesi aşamada başlatılması sağlanmaktadır. Bu şekilde planlı bir gebelik oluşturularak gebelik öncesi alması gereken vitamin ve demir takviyesi gibi takviyelerin sağlanmış olduğunu, bu durumun hem sağlıklı bir gebelik dönemi, hem de anne kayıplarının önlenerek sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi açısından önem taşıdığına vurgu yaparak, hamilelik döneminin psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı geçirilmesi için; uzman hekim, diyetisyen, psikolog yardımıyla risklerin en aza indirilmesinin amaçlandığını. Anne ve bebek açısından oluşabilecek tüm sağlık problemlerini en aza indirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışılmaktadır” dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, merkezin açılmış olduğu tarihinden itibaren Sağlıklı Hayat Merkezlerinde verilen ‘Evlilik Öncesi Danışmanlık' hizmetlerinden sonra merkeze yönlendirilen ve bireysel olarak başvuran yaklaşık 2 bin 300 vatandaşa danışmanlık hizmeti verildiğini, ihtiyaç duyun anne ve baba adaylarına da diyetisyen ve psikolog desteği sağlandını söyledi.