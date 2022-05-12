Geleneksel seramik yapımı sanatsever öğrencileri çamur ile buluşturdu

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi önündeki “Seramik Öğrenci Festivali Etkinliği” devam ediyor. Üniversite öğrencilerin geleneksel seramik yapımına karşı ilgisi, düzenlenen yarışmalarla birlikte daha da ilgi çekiyor. Kampüs içerisindeki farklı bölümlerde öğrenim gören üniversitelileri bir araya getiren festivale zaman zaman canlı müzikler de eklenince; adeta küçük bir bahar şenliği havası veriyor. Resim Bölümü'nden sonra eğitimine, iki boyutlu formdan üç boyutlu estetik çalışmalar yapabilmek için Heykel Bölümü ile devam eden Enes Yaki, “Pandemiden dolayı iki yıldır ertelenen seramik etkinliğine karşı farklı branşlardaki öğrencilerin ilgi göstermesi, biz sanat eğitimi alan öğrencileri de çok memnun ediyor” dedi.

“Sabırla vermek istediğimiz şekillerde çömlekler üretiyoruz”

“Seramik torna tezgahına oturmadan önce belli kıvamda hazırlanan çamurlar, tecrübeli seramik bölümü öğrenciler tarafından önümüze getiriliyor” diyen Yaki; “Çamuru, ibriğin içerisindeki su ile beraber öküz başı dediğimiz teknikle yoğuruyoruz. İstediğimiz kıvama getirdikten sonrasında ise elektrikle dönen tezgâhın merkezine yerleştiriyoruz ve sabırla vermek istediğimiz şekillerde çömlekler üretiyoruz. Amatör biri, ortalama 15 ile 20 dakika içerisinde bir çömlek imal edebiliyorken, profesyonel seramikçiler içinse durum en fazla 2 dakika sürüyor. Bu süreler, çalışmakla ve tecrübeyle ilgilidir. Günümüzde çamurları belli kalıplara dökerek endüstriyelce seri bir şekilde üretme imkânı var. Fakat şu an biz burada, geleneksel olarak çalışıyoruz ve daha öncesinde seramik sanatı ile hiç uğraşmamış bireyleri, çamurla vakit geçirmeye davet ediyoruz. Ben bir Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci olarak, bunun gibi sanatsal aktivitelerin sayısının artmasını talep ediyorum” şeklinde konuşarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.