Günyüzü'nde çiftçilere yüzde 50 hibe desteği bilgilendirme toplantısı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) başlığı altında çiftçilere, çiftlik faaliyetlerinin geliştirmesine yönelik altyapı sistemleri anlatıldı. Programın amacının, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek olduğu belirtildi. Bilgilendirmede, "Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için yapılan yatırımlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenmektedir" denildi

Kırsal kesimde yaşayan, tarımsal üretim yapan ve küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren, Bakanlığımızın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabileceğini anlatılan bilgindirmede, "Program illerinde kurulmuş, Tarım Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıt olmuş olan tüzel kişiler, yani; şirketler, vakıflar, tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve üretici birlikleri başvurabilir. Konularına göre 81 ilde ve kısmen 39 ilde uygulanacak olan Tarıma Dayalı Kırsal Kalkınma Destekleri hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı da başvuru sahipleri temin etmekle yükümlü olacaklardır. Programın konuları, Hibeye esas proje tutarları, desteklenecek illerin özet bilgileri aşağıda verilmiştir" diye belirtildi

Günyüzü Belediyesi Kültür merkezinde yapılan toplantıya, Günyüzü İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçede üreticilik yapan çiftçiler ve mahalle muhtarları katıldı.