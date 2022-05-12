Her okulda bir hemşire bulunması projesine ESOGÜ'den katkı

Dr. Özlem Örsal ve Dr. Özgül Örsal'ın araştırmaları yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 7-9 Aralık 2021 tarihinde düzenlendiği geniş katılımlı çalıştayda okul sağlığı hemşirelerinin çalışma usul ve esasları hakkında yönerge taslağı oluşturuldu. ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Örsal ile Gençlik ve Danışma Merkezi'nde görevli Dr. Özgül Örsal'ın okul sağlığı hemşireliğine ilişkin geniş çalışmaları her okula bir hemşire atanmasını içerdi. Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ayfer Tezel, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Sultan Ayaz ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç. Dr. Esma Kabasakal'ın başkanlıklarında yapılan çalışmalarda farklı kademe ve yapıdaki okullarda hemşirenin çalışma şartları, sağlık hizmetlerini görünürlüğü, okul yönetimi ile işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. Okul yönetiminin okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi hakkında gerekli tedbirleri almak, gerekli altyapı donanımları ve diğer ihtiyaçlar ile acil durumları yönetmekle yükümlü olmasında fikir birliğine varıldı. Çalıştaydan sonra, MEB Nisan 2022 de, Okul Sağlığı Hemşirelerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesini çıkardı.

“‘Her Okula Bir Hemşire' sloganı hayata geçecek olursa, 67 bin hemşireye yeni kariyer kapısı açılacak”

Yapılan çalışmadan dolayı memnun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Örsal, “MEB 2020-2021 yılı istatistik yıllığına göre, 67 bin 125 örgün eğitim veren okul ve 18 milyon 85 bin 943 öğrenci bulunmaktadır. MEB ‘Her Okula Bir Hemşire' sloganını hayata geçirecek olursa, 67 bin hemşireye; ‘Ortaöğretim Yönetmeliğinde önerdiği 250 öğrenciye bir hemşire' sloganını hayata geçirecek olursa 72 bin hemşireye yeni bir kariyer kapısı açılacaktır. Yeni bir çalışma, uzmanlık ve kariyer alanı ‘Okul Sağlığı Hemşireliğine' geçiş için ilk adım atılmıştır. Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalları için MEB'nca Okul Sağlığı Hemşireliği yönergesinin çıkarılması gurur vericidir” diye konuştu.