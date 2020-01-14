Eskişehir'de ayrıldıktan sonra sahip oldukları köpeği paylaşamayan iki eski sevgilinin davasında kaybeden tarafın Avukatı Buket Ünlü Hatip, davanın Türkiye'ye örnek olduğunu ifade ederek, “Bu dava sayesinde insanlar kedi köpek sahiplenirken ve sahiplendirirken daha dikkatli olacak” dedi.

Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına avukatlar ve davacı Osman Baçaru katıldı. İki yıl süren ve kararın ne yönde verileceği konusunda büyük bir merak ile beklenilen davada, hakim ‘Marley' adındaki köpeğin Ezgi Bölükbaş'tan alınıp Osman Baçaru'ya verilmesi yönünde karar verdi.

Duruşma sonrasında konuşan Avukat Buket Ünlü Hatip, iki tarafın amacının ‘Marley' isimli köpeğe iyi bakılması olduğunu söyledi.

Günümüzde yaşanan hayvanlara yönelik şiddet ve işkenceye dikkat çeken Hatip, “Günümüzde birçok köpek işkenceye uğrarken, telef olurken ve sokağa bırakılırken, Eskişehir'de görülen bu dava örnek teşkil etti. Marley kendisini seven iki kişi tarafından paylaşılamadı. Herşey Marley için yapıldı. Bu dava Hayvan Hakları açısından ve hayvanların hayatımız da ki rolünün ne kadar büyük olduğunu gösteren ve bunu yargıya taşıyan bir olaydı. Marley çok şanslı bir köpek nerede olursa olsun iyi bakılacak. Hukuki açıdan da çetin bir dava oldu. Boşanma davası kadar uzun sürdü. Üç bilirkişiden rapor alındı. Hukuki olarak tespitler çok iyi yapıldı. Her iki tarafın avukatı da bir hayvan hakları savunucusuydu. O yüzden dava bizim için önemliydi. Karşı tarafı da hayvana değer vererek savundukları için tebrik ediyorum. Marley nerede olursa olsun iyi bakılacak. Bu dava sayesinde insanlar kedi köpek sahiplenirken ve sahiplendirirken daha dikkatli olacak” dedi.