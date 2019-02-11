İşitme engelli hastalar için işaret dili öğreniyorlar

Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Buse Dönmez tarafından verilen ve eğitim sonunda katılımcı personele milli eğitim onaylı sertifika verilecek Temel İşaret Dili Eğitimi başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki eğitim çalışmalarını ziyaret ederek kurs alan personele hitap eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; Eğitimlerin İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlediğini belirterek, “İşitme engelliye yardım etmek için ilk önce iyi anlaşmak gerekir. İşitme engeli olan hastaların sorunlarıyla daha yakından ilgilenip doğru tedavi almaları sağlanması için bu çok önemli bir eğitimdir” diye konuştu.

120 saat sürecek işaret dili kurslarını başarıyla tamamlayan personellere sertifika verileceğine de değinen Müdür Bilge; “Müdürlüğü'müze kayıtlı yaklaşık 3 bin 700 işitme engelli vatandaşımızın hastanelerde ve polikliniklerde daha iyi hizmet almaları adına almış olduğunuz işaret dili eğitimi önem arz ediyor” dedi.

Müdür Bilge; temel amaçlarının kimseyi geride bırakmamak, ulaşılamayana ulaşmak olduğunu vurgulayarak, “Uygulama ile işitme, dil ve konuşma engelli vatandaşlarımız, hastaneye ilk başvurusundan itibaren tercüman sağlık personellerince hastane girişinde karşılanarak hasta kabul, poliklinik muayene, tahlil, tetkik hasta yatış klinik, sağlık kurulu, acil servisler koruyucu sağlık hizmetlerinden kolayca yararlanarak kısa sürede hastanelerde tedavi olma imkânı bulacaklar” diye kaydetti.