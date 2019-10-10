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Jandarma ekiplerinden şok baskın

Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığınca Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde bir çiftlik evinde arama yapıldı. Gerçekleşen şok baskında; nargile tütünü imalatına yapılan adreste 1 ton kıyılmış tütün, 3 adet hassas terazi, 1 adet hamur yoğurma makinesi, 1 adet elektronik ambalaj makinesi, 2 adet pişirme kazanı, 1 adet büyük ocak, 210 şişe ve paket halinde değişik ebatlarda gıda renklendiricisi ve aroma, 5 bin adet değişik markalarda ambalaj, 3 adet marpuç (denemek amacıyla içmek için), 300 adet Arapça yazılı hologram, çok sayıda etiket ve boş bidonlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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