Kaymakam Güven'den pazar yerinde Covid-19 denetimi

Eskişehir'in Han İlçe Kaymakamı Oray Güven, pazar yerinde Covid-19 denetimine katıldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek uyarılarda bulundu.

Kaymakam Güven, perşembe günleri ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde koronavirüs salgını ile ilgili olarak denetlemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen, sohbet eden Güven, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Bütün dünyada etkisini sürdüren, binlerce insanın canına mal olan salgına karşı tedbirlerin önemine değinen Han İlçe Kaymakamı Oray Güven, herkesin bu sorumluluğu bilmesi gerektiğini anlatarak aksi davranışlarda bulunanların ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını anlattı.