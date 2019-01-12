Kazım Kurt vatandaşlarla bir araya geldi

TEKSAN'da kahve toplantısı düzenleyen Başkan Kurt, vatandaşlara 5 yılda Odunpazarı Belediyesi'nde yaptıkları çalışmaları anlattı. Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini de dinleyen Başkan Kurt, vatandaşlarla güncel siyasetten 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere kadar bir çok konuda sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile yönettiklerini belirten Başkan Kazım Kurt, daha önce sadece merkezde yapılan çalışmaları yaptıkları 11 halk merkezi ile Eskişehir'in kenar mahallelerine götürdüklerini söyledi. Başkan Kurt, bu halk merkezlerinde çeşitli alanlarda atölye açtıklarını vurgulayarak bu atölyelere 15 bin kişinin katıldığına dikkat çekti.

Odunpazarı'nda girmedikleri mahalle, sokak kalmadığını dile getiren Başkan Kazım Kurt, gerçekleştirdikleri yol ve asfalt çalışmalarının çeşitli kamu kurumları tarafından bozulduğunu söyledi. “Biz asfalt çalışmasını yapıyoruz, çalışmalar bittikten sonra bazı kamu kurumları gidip bizim çalışma yaptığımız yerlerde kazı yapıyor. Ocak ayında bütün yatırımcı kuruluşlar bir araya gelip yapacakları çalışları açıklar, herkes de ona göre bir program yapar. Doğrusu, kanuna uygunu budur, ama OEDAŞ, Telekom, Süperonline gibi devlet yetkisini kullan kurumlar var. Kamu kurumları olduğu için bizden izin istemeleri de gerekmiyor. Sene başında çalışma yapmayacağını söylediği mahallede, sene ortasında ‘para buldum ben çalışma

Yapacağım2 diyor. Ancak kazdığı yeri kapatıp gitmesi gerekiyor. Kazdığı yeri kapatmak yerine kum döküp gidiyor” diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Biz de bunu ancak yağmur yağdığında orası çukurlaştığında görebiliyoruz. ‘Bozduğunuz yeri yapın diyoruz' ya ‘yapmam' diyor ya da ‘şu zamanda yaparım' diyor. O arada da orası ile ilgili şikayet çoğalıyor, mecburen biz yapıyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak biz o kurumlardan alacaklıyız. Bizim o kurumlardan alacağımız var.”

Gelecek dönemde yapacakları çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Kurt, başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Kolay ve ulaşılabilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Başkan Kurt, “Devam edebilmemiz için de bize destek vermeniz gerekiyor. Eşinizin, dostunuzun da desteğini istiyoruz. Bize yardım edin, Odunpazarı'nda başlayan hizmetlerimize devam edelim” dedi.