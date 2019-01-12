Kemal Sunal'ın hatıraları Eskişehir'de

Espark Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Türk Sineması'nın efsane ismi Kemal Sunal ile buluşturdu.

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük komedi ustalarından biri olan Kemal Sunal'ın sanat hayatının önemli kesitleri Espark Alışveriş Merkezi'nde Eskişehirlilerle buluştu. Açılan sergide Sunal' ın oynadığı filmlere ait afişler ve giysiler, kişisel eşyaları, aksesuarları ve kendi yazdığı mektuplar yer alıyor. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın da katıldığı açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi ziyaret eden Kemal Sunal hayranları, bol bol fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi.

"Onun sayesinde çok güzel bir hayat yaşıyoruz"

Etkinlikte görüşlerini paylaşan Gül Sunal, "O, büyük bir ailenin ferdi. Yurt dışından bile yabancı birçok hayranı var. Kaybedeli neredeyse 19 yıl oldu. Ama az önce kurdele keserken çok küçük yaşta bir çocuk bile heyecanlandı. 5 yaşında, 10 yaşında hayranlarının olması çok önemli. Ezo bir mesajında 'Babam ölümsüzlüğü buldu' demişti. Öyle düşünüyoruz biz de. Türk halkı hakikaten çok vefakar. Kemal yaşarken biz çok güzel bir hayat yaşadık. Onu kaybettikten sonra da yine onun sayesinde çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Hep soruyorlar 'Bu sergideki elbiseler orijinal mi?' diye. Evet, orijinal. Aynısını bizim yaptırmamız zaten olmaz. Şu anki durum gibi duygusal olacağını ben düşünmüyorum. Bu sergiyle bütün Türkiye'yi gezmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu halk gerçekten Kemal'in sergisini hak ediyor" şeklinde konuştu.

"Hayatıyla ilgili her şeye çok değer vermiş"

Sergiyle ilgili görüşlerini paylaşan Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise, "Biz çocukken midye boyama meşhurdu. Babam onları saklamış. Burada var. Doğum gününde hazırladığımız notlar var. Hayatıyla ilgili her şeye çok değer vermiş gerçekten. Biz de o yüzden mümkün olduğunca bunları sevenleri ile paylaşmak istedik. Umarım birçok kişiye ulaşır" ifadelerini kullandı.

Sergi, 12-18 Ocak tarihleri ücretsiz olarak Espark AVM'de ziyaret edilebilecek.