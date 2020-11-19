İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de kontak bölümünde çıkan alevle yanan park halindeki hafif ticari araç kullanılamayacak hale geldiEdinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokakta meydana geldi.

Eskişehir'de kontak bölümünde çıkan alevle yanan park halindeki hafif ticari araç kullanılamayacak hale geldi


Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokakta meydana geldi. Burada park halinde olan 16 LAC 55 plakalı hafif ticari araçta kontak kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahile etti. Ekiplerin soğutma çalışmalarından sonra yanan araç çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Öte yandan yangının sadece maddi hasarla atlatılması, alevlerin yanan aracın yanındaki ev ve diğer araçlara sıçramaması sevindirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.