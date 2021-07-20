Kurbanlıklar elde kaldı, fiyatlar düştü

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık hayvanları ellerinde kalan satıcılar fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olmasına rağmen satamadıkları hayvanlarını zarar etmemek için ucuza vermeye çalışan besiciler bu sefer de müşteri bulamadı. Kurban pazarında besiciler, yaklaşık bin 500 liralık küçükbaş hayvanların bin liraya kadar düştüğünü belirtti.

Eskişehir'de kurulan hayvan pazarına Mihallıççık'tan geldiğini fakat beklediğini bulamadığını belirten Aşur Koca, “Bu sene satışlar çok iyi olmadı. Hatta elimizde hayvan kaldı. Satabilmek için fiyatı aşağıya çektik. Bin liradan aşağı hayvan veremeyeceğimize göre bu günden sonra gideriz” dedi.

Kars'tan geldiğini belirten Bülent Kurukafa ise, “Fiyatları bin liraya düşürdük. Şu anda bin liraya mal satıyoruz. 100 hayvan ile geldim. Şuan 60 tanesi duruyor” dedi.