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Madenciler Günü için yeraltında buluştular

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Maden Mühendisliği Bölümü’nden 6 öğretim üyesi ile 26 lisans ve 2 doktora öğrencisi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde yeraltında madencilerle bir araya geldi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Maden Mühendisliği Bölümü'nden 6 öğretim üyesi ile 26 lisans ve 2 doktora öğrencisi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde yeraltında madencilerle bir araya geldi.


ESOGÜ heyeti, Nallıhan-Çayırhan'da bulunan Park Termik A.Ş.'nin işlettiği 620 MW'lık 4 üniteden oluşan termik santrale yılda ortalama 5 milyon ton kömür üretmek üzere faaliyet yürütülen Çayırhan Linyit İşletmeleri'nde yeraltında 130 metre derinlikteki J panosuna girerek işletme çalışanı işçi ve mühendislerle bir arada oldular.


ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri madenciliğin bilimsel yöntemlerle ve mekanize araçlarla yapılması halinde zorlukların aşılabileceğini ve risklerin bertaraf edilebileceğini yerinde görmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenci ve öğretim üyeleri, ülkenin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığını azaltmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için yeraltı kömür madenciliğinin de zorunlu olarak sürdürülmesi gereken bir ortamda madencilerle buluştu.

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