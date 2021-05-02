Odunpazarı Belediyesinden gece mesaisinde olan çalışanlara tatlı sürprizi

Odunpazarı Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gece mesaisinde olan emekçilere helva dağıttı.

Özel günlerde gece mesaisinde olanları unutmayan Odunpazarı Belediyesi Aşevi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de gece mesaisinde olanları yalnız bırakmadı. Odunpazarı Belediyesi çalışanları, karakollar, çevirme noktaları, benzin istasyonları, taksi durakları, acil servislere giderek emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Onlara aşevinde yapılan helvaları dağıtan belediye çalışanları, Odunpazarı Belediyesinin gece mesaisinde olan temizlik işçilerini de unutmadı.

Eskişehir genelinde yaklaşık 2 bin paket helva dağıtan Odunpazarı çalışanları, emekçilere Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamını ve iyi dileklerini ileterek, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Emekçiler, kendilerini unutmayarak tatlı sürprizi yapan Başkan Kurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.