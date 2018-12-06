Seyitgazi'de En Güzel Ezan Okuma Kursu düzenlendi

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Müftülüğü tarafından "Ezanı En Güzel Okuma" kursu düzenledi.

Müftülük binasında düzenlenen kursa, Eskişehir Reşadiye Camii Müezzin Kayyımı Ferat Güler tarafından ilçe merkezi ve köylerden katılan 15 imama, makam ve kaide eğitimi verildi. Amaçlarının ezanı güzel şekilde okumayı öğretmek olduğunu ifade eden Seyitgazi Müftüsü Sait Dizen ;''Her vaktin ezanın farklı makamları var. Kursta ezanın birçok makamını öğretiyoruz. İmamlarımız kurstan sonra makamlara göre okuyacak'' diye belirtti.

Kurs sonunda İl Müftüsü Bekir Gerek'in başkanlığındaki komisyon tarafından kursiyerler değerlendirildi. Kurs sonunda kısa bir konuşma yapan Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek; ''İmamlarımıza mesleki hayatlarında başarılar diliyorum. Allah'a davet eden seslerin eğitilmiş olması ve gönülleri okşayıcı seda ile davetin yapılmasının son derece önemli. Personelin her yönden yeterli olmaları için imkânlarımızı harekete geçirmeye devam edeceğiz" diye belirtti.