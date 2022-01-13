Tepebaşı'nda sözleşme sevinci

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, Tüm Bel - Sen Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri, Tüm Bel - Sen Eskişehir Şube Başkanı, sendika temsilcileri ve personeller katıldı.

“Gerçekten bir sözleşme görmek isteyenler Tepebaşı'na dönüp bakacaklar”

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Tüm Bel-Sen Eskişehir Şube Başkanı Ergün Uzun, emekten yana olduğu için Başkan Ataç'a teşekkür ederek, “Bugün güzel ve mutlu bir gün. Ekonomik kriz çok temel bir sorun ve çalışanlar olarak alım gücümüz sürekli azalıyor. Yüzde 5 zam bu ay itibari ile maaşlarımıza yansıdı. TÜİK rakamlarına inanmış olsak bile, yüzde 36 yıllık enflasyon açıklayanların, ne olacağı belli olmayan 2022 için yüzde 5 önermeleri çok acı. Gerçekten bir sözleşme görmek isteyenler, Tepebaşı'na dönüp bakacaklar. Halkçı ve emekçi belediyelerde gerçekten bir toplu sözleşme görebilirler. Belediye başkanlarımızın emekten yana olmaları işimiz çok kolaylaştırıyor. Emek ve demokrasi mücadelesi vazgeçilmez unsurlar. Bu mücadeleye destek oldukları için Sayın Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyoruz. İçinde olduğumuz dönemde bu sözleşmeler çok önemli. Belediye çalışanları olarak sizler de sorumluluklarınızı unutmamalı, Tepebaşı'na hizmet ederken kendinize hizmet ettiğinizi unutmamalısınız” dedi.

“Dayanışma ile tüm sıkıntılarımızı aşacağız”

Başkan Ataç ise atılan imzaların hayırlı olmasını temenni ederek, “Türkiye hiç yaşamadığı günlerden geçiyor. Uzun yıllardır siyasetteyim, ülkemizi hiç böyle görmemiştim. Yoksulluk diz boyu, evine bir lira girmeyen aileler var. Türkiye'de artık neredeyse 3 ayda bir toplu sözleşme yapmak gerekiyor. Hakikaten belediyeler çok ciddi bir yükün altında. Bizim üzerimizde personelimiz ile beraber 370 bin kişilik halkımızın da sorumluluğu var. Hiçbir zaman sadece maaş veren bir belediye olmak istemedik. Eşitçe ve halkçı belediyecilik anlayışı ile yaptığımız tüm işlerde, hem bölgemizin ihtiyaçlarını hem de çalışanlarımızı düşünüyoruz. Niyetimiz iyi ve biliyorum ki Allah bizlere yardımcı olacak. Böylelikle dayanışma ile tüm sıkıntılarımızı aşacağız. Halkımıza hep birlikte en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Attığımız bu imzaların hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ve Başkan Bozkurt, konuşmaların ardından sosyal denge tazminatı sözleşmesi ek protokolüne, personellerin alkışları eşliğinde imza attı. Sosyal denge tazminatı sözleşmesinin ek protokolü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan kadrolu ve sözleşmeli toplam 309 Tepebaşı Belediyesi çalışanını kapsıyor ve kamu görevlilerine ödenecek sosyal denge tazminatı oranını yüzde 120'ye çıkartıyor.