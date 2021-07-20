Vali Ayyıldız, Jandarma personelleri ile bayramlaştı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir takım ziyaretler gerçekleştiren Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personellerin ve erlerin bayramlarını kutlayan Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy ve beraberindekilerle birlikte vakit geçirdi.

“Jandarma, emniyet gibi kamu görevlilerimiz, görevlerinin başında”

Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Eskişehirlilerin de bayramını kutlayan ve şehirdeki kamu görevlilerinin görevinin başında olduğunu belirten Vali Ayyıldız, “Öncelikle tüm Eskişehirli hemşerilerimin, tüm Türkiye'nin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık, esenlik ve mutluluk diliyorum. İnşallah bu bayramlar ülkemizin, İslam âleminin ve tüm Dünya'nın esenliğe ve mutluluğa kavuşmasına vesile olur. Eskişehirlilerimizin bu pandemi şartlarında en iyi şekilde bayramlarını kutlamalarını, trafik kurallarına uyarak bayramı mutluluk içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum. Jandarma, emniyet gibi kamu görevlilerimiz, görevlerinin başında. Eskişehirli hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı sağlık ve afiyet içinde geçirmeleri için çaba gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.