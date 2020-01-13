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Vali Çakacak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ı kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç'ı makamında kabul etti.


Ziyarette, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali Çakacak, Eskişehir Valiliği olarak yapılan çalışmalara ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalışacaklarını belirterek, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Sohbet havasında geçen kabulde Başkan Ataç, belediyenin yürüttüğü projeler ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a bilgiler vererek, ziyaret anısına Tepebaşı Belediyesi tarafından yayımlanan “Eskişehir; kökleri derinde yepyeni bir şehir” adlı çalışmayı takdim etti.

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