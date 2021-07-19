Yollarda ek trafik önlemleri

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kazaların önlenmesi amacı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda 14-26 Temmuz tarihleri arasında ek tedbirler alındı. Trafik birimleri dışından da personel takviyesi yapılarak her gün 35 ekip olmak kaydıyla toplamda 754 personel görev yapıyor. Dün itibariyle 7 bin 669 araç ve sürücü kontrol edilerek bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.