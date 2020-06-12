Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü

İstanbul'un simgelerinden ‘Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılmıyor. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor. Haliç'in yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu.

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Ahmet Faruk Sarıkoç - İslim Esra Çobanoğlu